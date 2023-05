Calcio, Serie D Girone E Città di Castello: le parole di Massimo Pazzaglia

Alla vigilia del delicatissimo match in trasferta con la Flaminia Civitacastellana, il Città di Castello è pronto a dare battaglia, pur sapendo che potrebbe non bastare neanche il successo.

Queste le parole del vice allenatore della squadra tifernate, Massimo Pazzaglia (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): "nel girone di ritorno abbiamo avuto molti infortuni, ma siamo una squadra giovane e sono sicuro che i ragazzi faranno di tutto per vincere con entusiasmo e voglia la partita di domani. Dopo l'ultima sconfitta ci siamo ricompattati, pur sapendo che l'esito della nostra stagione non dipenderà solo da noi, ma dovremo scendere in campo con testa, anima e cuore. Da inizio stagione tutti si sono allenati con serietà e professionalità, poi ci sono annate fortunate ed altre in cui tutto va male, ma non si può discutere la professionalità di questi giocatori".