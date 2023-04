Calcio, Serie D Girone E Città di Castello: le parole di Alessandro Massai

Si gioca domenica alle 15 al Bernicchi di Città di Castello la prima delle due “finali” che la squadra tifernate si appresta ad affrontare per evitare la retrocessione: l’avversario di turno è il Terranuova Traiana, squadra toscana con cui i biancorossi condividono il penultimo posto in classifica a quota 32 punti.

All’andata il match si concluse con un 2 a 2 che potrebbe risultare importante in caso di arrivo a pari punti a fine stagione: vincendo domani, infatti, il Città di Castello sarebbe comunque davanti e si assicurerebbe quantomeno un posto ai playout scongiurando definitivamente l’incubo della retrocessione diretta.

Queste le parole del centrocampista biancorosso Alessandro Massai ai microfoni di Teletruria (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “per come si è messa la stagione, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, adesso ci ritroviamo in questa situazione, inutile dire che domenica per noi è una finale, dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti per rimontare in classifica. Sarà una partita durissima perché anche loro devono vincere, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e a mettere in pratica quello che abbiamo preparato in settimana in allenamento. Contiamo sul nostro pubblico che è importante e ci da una mano, ma la voglia di rivalsa e di portare a casa la vittoria deve partire da noi. Sappiamo quali sono le nostre qualità e dobbiamo partire da questo per risolvere la situazione. Se vinceremo? Lo vedremo domenica, ma ce la metteremo tutta, sono fiducioso”.