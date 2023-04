Calcio, Serie D Girone E, Città di Castello: Giacomo Gorini vuole vincere il derby

C'è grande fermento alla vigilia del delicatissimo derby umbro di Serie D tra Orvietana e Città di Castello, in programma domani alle 15 al Muzi di Orvieto: queste le parole del capitano tifernate, Giacomo Gorini, ai microfoni di Teletruria (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): "Sappiamo che è una partita molto importante per entrambe le squadre, l'abbiamo preparata al meglio e dobbiamo andare lì per vincere. Dall'arrivo di Mister Fiorucci, l'Orvietana si è rimessa in carreggiata e ora è fuori dai playout; si tratta di una squadra che in casa perde poco e sappiamo che sarà una partita difficile. Dobbiamo cercare di fare il possibile per portare a casa la vittoria, nessuno si aspettava che il Città di Castello potesse essere in questa situazione dopo il girone d'andata, sta a noi in campo far valere la nostra forza, qualche problema c'è stato, ma adesso abbiamo la possibilità di dimostrare in queste ultime tre partite che non meritiamo di stare lì".

Ironia della sorte, in questo momento così delicato, l'avversario di domani è l'amico, nonché tifernate doc, Silvano Fiorucci: "Sono sicuro che il Mister Fiorucci voglia molto bene al Città di Castello, ma, conoscendolo, preparerà la partita per vincerla, com'è giusto che sia".

Ora la palla passa al campo, ma il rientro di capitan Gorini dopo il turno di squalifica, unitamente a quello di Calderini dopo due gare, è un aspetto molto positivo per il Città di Castello in vista del tanto atteso derby umbro di domani.