Calcio, Serie D Girone E: Città di Castello con l'Orvietana per un doppio derby

La Corte d’Appello assegna al Grosseto, almeno momentaneamente, la vittoria contro la Sangiovannese (1 – 1 sul campo), ma per il Città di Castello cambia poco: l’obiettivo è vincere le 3 “finali” rimanenti (Orvietana – Città di Castello, Città di Castello – Terranuova Traiana e Flaminia Civitacastellana – Città di Castello) per raggiungere una salvezza diretta che a metà stagione sembrava essere abbondantemente in cassaforte.

Il match in trasferta sul campo dell’Orvietana, in programma domenica 23 aprile alle ore 15 allo stadio Muzi di Orvieto (arbitro della partita Saugo di Bassano del Grappa coadiuvato dagli assistenti Bianchi di Roma 1 e Gentilezza di Civitavecchia), ha il sapore romantico di un doppio derby: quello regionale, dato l’avversario, ma, soprattutto, quello cittadino viste le origini dell’allenatore dei padroni di casa, Silvano Fiorucci, nativo proprio di Città di Castello e a lungo tecnico della squadra della propria città.

In casa tifernate c’è grande attesa per questa trasferta e le buone notizie potrebbero arrivare dall’infermeria: Mister Antonio Alessandria è pronto a recuperare, in vista di Orvieto, Tersini, Calderini e forse anche Gorini.