Calcio, Serie D Girone E: sorride solo il Trestina, Città di Castello sconfitto in casa

Dopo il largo successo del Trestina nel match di ieri sul campo del Ponsacco, è da registrare una sconfitta per il Città di Castello nella difficile partita casalinga contro il Follonica Gavorrano: il 2 a 1 finale per gli ospiti certifica una battuta d’arresto che non pregiudica le possibilità di salvezza diretta per la squadra umbra, ma che sicuramente lascia l’amaro in bocca per una prestazione di tutto rispetto contro un avversario sicuramente molto ben equipaggiato, non a caso terzo in classifica.

Questi i risultati della ventinovesima giornata:

Ostia Mare – Tau Calcio 1 – 1 (giocata ieri)

Ghiviborgo – Sangiovannese 1 – 1 (giocata ieri)

Grosseto – Arezzo 1 – 2 (giocata ieri)

Mobilieri Ponsacco – Trestina 1 – 4 (giocata ieri)

Montespaccato – Poggibonsi 2 – 4 (giocata ieri)

Terranuova Traiana – Flaminia Civitacastellana 1 – 3 (giocata ieri)

Città di Castello – Follonica Gavorrano 1 – 2

Livorno – Pianese 2 – 2

Seravezza Pozzi – Orvietana 3 – 3