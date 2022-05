Serie D: goleada del Gavorrano a un Trestina senza stimoli

FOLLONICA GAVORRANO: Vivoli, Bruni, Del Rosso (Cret), Tiganj (Fontana), Liurni (Martelli), Iacullo, Fremura, Gasco, Berardi, Ampollini (Dierna), Giustarini. (A disposizione: Barbanera, Coccia, Origlio, Sylla, Arduini). Allenatore: Bonura

TRESTINA: Mazzoni (Qoku), Convito (Magalotti), Lorenzini, Gori (Sirci), Cenerini, Della Spolentina, Barbarossa, Gramaccia, Essoussi (De Benedictis), Khribech, Di Cato (Bruschi). (A disposizione: Cesarini, Scarlino). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Bracaccini di Macerata

RETI: 22' pt, 34' pt e 42' st Giustarini, 27' pt Tiganj, 31' pt Liurni, 45' pt Gramaccia, 6' st Iacullo, 20' st Fontana

Goleada senza storia tra il Follonica Gavorrano e il Trestina. I bianconeri, senza stimolo per una posizione di classifica tranquilla, cadono 7-1 in trasferta. Mattatore di giornata Giustarini, autore di una tripletta. Per il Gavorrano in gol anche Tiganj, Liurni, Gramaccia e Iacullo. Per il Trestina, il gol bandiera firmato da Gramaccia.