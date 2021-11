Il Tiferno gioca, il Follonica Gavorrano pareggia in extremis

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia, Dierna, Grifoni (33′ st Berardi), Trovade (18′ st Giustarini), Tascini (23′ st Fontana), Rosati, Mugelli, Lo Sicco, Arduini (33′ st Rosini), Ampollini. A disposizione: Nannelli, Bruni, Del Rosso, De Paolis, Giannini. All. Bonura



TIFERNO LERCHI: Aluigi, Mariucci, Sensi, Tersini, Gorini, Gomes Ferreira, Ruggeri (90’Avellini), Benedetti, Coulibali (19′ st Bruschi), Calderini, Bagnolo (37′ st Massai). A disposizione: Peruzzi, Ferri, Bux, Dorato, Felici, Battellini. All. Machi



ARBITRO: Gianquinto di Parma. Assistenti: Spoletini di Rieti; Pancani di Roma 1



RETI: 24′ (rig.) Calderini , 50′ st Dierna



NOTE: Ammoniti: Tersini, Grifoni, Gorini, Coulibali

Pareggio che lascia un pò l'amaro in bocca per il Tiferno. In casa del Follonica Gavorrano, gli uomini di Machi stavano per strappare una vittoria importante grazie al rigore di Calderini quando, nei minuti di recupero, Dierna va a pareggiare i conti. Punto che muove comunque la classifica per il Tiferno, ma la beffa comunque un pò rimane. Continua, dunque, l'ottimo inizio di stagione per i ragazzi di mister Machi, capaci di costringere la seconda forza del girone E a riagguantare il risultato all'ultimo tuffo. Dopo venti minuti giocati a ritmi alti, Dierna frana su Calderini. Gianquinto non ha dubbi e indica il dischetto di rigore. Dagli undici metri va lo stesso Calderini che firma il vantaggio ospite. I padroni di casa cercano il pareggio ma si va all'intervallo con il Tiferno avanti. Nella ripresa, il Tiferno ha buone chance per il colpo del ko ma Ombra si esalta tenendo in partita i suoi. Le occasioni continuano a fioccare fino ai minuti di recupero, dove al cinquantesimo Dierna si fa perdonare il fallo del rigore andando a pareggiare il risultato di testa su cross di Coccia. Beffa per il Tiferno che torna a casa comunque con un ottimo punto frutto di una bella prestazione.