Serie D: Foligno-Unipomezia a porta chiuse

Il Foligno giocherà a porte chiuse l'ultima partita in casa del suo campionato contro l'Unipomezia. In giornata è arrivata l'ufficialità per quanto riguarda la sfida in programma domenica alle ore 16. La decisione, oltre all'ammenda di 3mila euro, arriva dopo il derby contro il Trestina per "avere i propri sostenitori in campo avverso rivolto, per ampia parte del secondo tempo, reiterate grida ed espressioni implicanti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo del direttore di gara. Sanzione così determinata in considerazione del fattivo, benchè non risolutivo, adoperarsi dei dirigenti della società per far cessare la condotta, nonchè della recidiva specifica di cui al CU 33".

Questa, invece, la nota ufficiale della società sulle porte chiuse per domenica: "L'Ssd Foligno Calcio comunica che, a seguito delle decisioni assunti dal giudice sportivo contenute nel comunicato ufficiale n, 40 del 11/05/2922, la gara in programma domenica 15 maggio tra Foligno Calcio e Unipomezia, valevole per la 34° giornata del Girone di Serie D, sarà disputata a porte chiuse".