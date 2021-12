Serie D: nel derby, blitz del Trestina a Foligno. Alla fine è 3-1 per gli ospiti

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Vespa (Oliva), Dell’Orso, Bisceglia, Chiavazzo, Rossi (Bengala), Amadio (Orlandi), Settimi, Ciganda, Peluso, Tetteh. (A disposizione: Marasco, Monaco, Lambertini, Bocci, Neziri, Bevilacqua). Allenatore: Marmorini

TRESTINA: Montanari, Della Spoletina (Bruschi) Lorenzini, Sirci (Xhafa), Cenerini, Fumanti, Colarieti (Convito) Barbarossa, Essoussi, Khribech (Cesaroni), Morlandi (Di Cato). (A disposizione: Qoku, Nicoletti Bigarelli, Mariucci). Allenatore: Polverini

ARBITRO: Tesi di Lucca

RETI: 2′ pt Della Spoletina, 6′ pt Ciganda, 3′ st Morlandi, 43′ st Di Cato

NOTE: Ammoniti: Morlandi, Colarieti, Peluso, Khribech, Settimi, Rossi, Bisceglia, Bengala. Recupero: 1′ pt e 5′ st. Espulso Tetteh al 9′ st per somma di ammonizioni

Il Trestina si fa un bel regalo di Natale. Nell'ultimo turno prima della sosta, la squadra di mister Polverini espugna il "Blasone" di Foligno con un netto 3-1 firmato dalle reti di Della Spoletina, Ciganda e Di Cato. I falchetti trovano il momentaneo pareggio con un gol di Ciganda, ma devono arrendersi nella ripresa anche sotto di un uomo per l'espulsione di Tetteh dopo il secondo giallo mostrato dal direttore di gara Tesi. Pronti via nel derby, il Trestina si porta subito avanti. Da calcio d'angolo, Della Spoletina svetta e di testa griffa il vantaggio. Dopo l'occasione del raddoppio mancata, in appena quattro minuti la formazione di Marmorini trova l'immediato pareggio con un gran tiro di Ciganda. La prima frazione, poi, continua su ritmi alti con entrambe le squadre a cercare la via del gol. Il raddoppio per gli ospiti, però, arriva pochi minuti dopo l'inizio della ripresa grazie a Morlandi. Il Foligno rimane in dieci per l'espulsione di Tetteh e la situazione si fa in discesa per il Trestina, che trova il tris a ridosso del novantesimo con Di Cato. Al fischio finale è 3-1 per il Trestina.