Serie D: Gorini segna dagli undici metri e il Tiferno vince il derby con il Foligno

FOLIGNO: Falzano, Savarise (Miccio), Caruso (Said), Tetteh (Metelli), Vespa, Rossi, Valentini, Oliva (Chiavazzo), Ciganda (Bevilacqua), Settimi, Orlandi. Allenatore: Monaco

TIFERNO: Guerri, Avellini (Bux), Mariucci, Tersini, Gorini, De Santis, Cappa (Sensi), Massai (Bagnolo), Martiniello, Evangelista (Battellini), Ruggeri. Allenatore: Machi

ARBITRO: Nigro di Prato

RETI: 8′ pt (rig.) Gorini

Capitan Gorini segna dagli undici metri e il Tiferno si aggiudica il derby con il Foligno. La squadra di Machi espugna il "Blasone" che resta un tallone d'Achille per i falchetti. La squadra di Machi accorcia così in direzione dei playoff, ora distante due punti, mentre i padroni di casa restano fuori da quella playout. Gli ospiti iniziano in maniera convincente e dopo otto minuti Mariucci viene steso in area da Caruso. Nigro decreta la massima punizione. Dal dischetto va Gorini che non sbaglia. Il Foligno incassa il colpo con il Tiferno che riesce a controllare il ritmo del match. La gara diventa nervosa nella ripresa con tanti falli e ammonizioni. L'unico squillo dei padroni di casa è un tiro di Valentini che finisce a lato. Fischio finale, 1-0 per il Tiferno.