Serie D: il Foligno fa 1-1 con lo Scandicci

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Caruso, Savarise (Miccio), Chiavazzo, Rossi, Orlandi (Tall), Oliva, Ciganda, Settimi (Tetteh), Valentini. Allenatore: Marmorini

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Gianassi (Gianneschi), Sinisgallo (Corsi), Santeramo, Magonara, Marini, Tacconi (Imbrenda), Kernezo, Palermo (Burato), Pierangioli (Jukic). Allenatore: Rigucci

ARBITRO: Aldi di Lanciano

RETI: 22′ st (rig.) Ciganda, 39′ st Magonara

Al ritorno di Marmorini in panchina, il Foligno non va oltre l'1-1 contro lo Scandicci. Peccato perchè al "Blasone" i padroni di casa si portano in vantaggio ma vengono raggiunti nei minuti finali dagli ospiti. Ora la salvezza tranquilla dista quattro punti. Nel primo tempo Scandicci pericoloso ma il Foligno tiene botta. Poi, nella ripresa, Valentini viene steso in area e Ciganda dagli undici metri non sbaglia. Nel finale, però, lo Scandicci trova la forza di trovare la via del pareggio grazie a Magonara.