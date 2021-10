Serie D, Foligno-Sangiovannese: i falchetti la pareggiano nel finale

FOLIGNO: Maraolo, Dell’Orso, Canalicchio, Bengala (Tetteh), Bisceglia, Chiavazzo (Mercuri), Valentini, Oliva (Amadio), Bevilacqua, Peluso, Settimi. (A disposizione: Gil De Oliveira, Bocci, Lambertini, Fuso, Neziri, Turini). Allenatore: Monaco

SANGIOVANNESE: Cipriani, Migliorini, Moruzzi, Baldesi, Fanetti, Rosseti, Boganini (Fantoni), Di Vito, Vassallo (Paolo), Bellini (Lazzoni), Bencini (Nannini). (A disposizione: Palagi, Fumelli, Grazzini, Lujerdean, Tiranno). Allenatore: Iacobelli

ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto

RETI: 11′ pt e 29′ pt Vassallo (S), 7′ st Valentini (F), 47’st Peluso (F)

NOTE: Ammoniti: Settimi, Bengala, Di Vito, Baldesi, Amadio. Recuperi: 1′ pt e 4′ st

La prima vittoria non è arrivata, ma alla fine il Foligno può rimanere per aver ripreso un avvio shock in piena zona Cesarini, con il gol di Peluso che consegna un punto ai falchetti nello scontro diretto contro la Sangiovannese. È stato un Foligno a due volti quello di oggi, andato in svantaggio di due reti nella prima frazione e capace prima di riaprire il match e poi di agguantare il pareggio quando tutto sembrava finito. Pregi e difetti che il Foligno dovrà continuare a limare per continuare la sua rincorsa verso le zone sicure della classifica. Dopo qualche tentativo in apertura di Peluso, la prima mezz'ora vede i falchetti subire le scorribande avversarie, con la Sangiovannese capace di andare sopra di due gol grazie alla doppietta di Vassallo. Prima deviando un cross su punizione, e poi con un facile tap-in su respinta di Maraolo, l'attaccante di mister Iacobelli consente ai suoi di andare al riposo con un sicuro vantaggio. La reazione del Foligno nella ripresa, però, rimette tutto in discussione. Subito Valentini accorcia le distanze: cross di Canalicchio e tiro potente sul secondo palo. La spinta del Foligno aumenta con il passare dei minuti, ma Tetteh e lo stesso Valentini non riescono a trovare il guizzo del pareggio. Tutto fino al recupero, quando Peluso a un minuto dal triplice fischio finale riceve da Settimi e con un potente diagonale rimette in piedi il risultato. Un punto per il Foligno che non muove troppo la classifica, ma che sicuramente fa morale per il prosieguo del campionato.