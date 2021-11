Serie D: il primo sorriso al "Blasone" per il Foligno

FOLIGNO: Gil, Vespa (Oliva), Dell’Orso, Bisceglia, Bengala (Tetteh), Rossi, Belli, Settimi, Ciganda (Bevilacqua), Peluso (Chiavazzo), Valentini (Amadio). (A disposizione: Maraolo, Bezzi, Lambertini, Turini). Allenatore: Marmorini

PRO LIVORNO: Blundo, Cavalli, Bertelli, Costanzo, Klej (Salemmo), Samba (Turini), Bardini (Baracchini), Tartaglione, Canessa (Granito), Camarlinghi, Rossi G. (Filippi). (A disposizione: Rossi F., Figoli, Bachini, Liguori). Allenatore: Stringara

ARBITRO: Rodigari di Bergamo

RETI: 40′ pt Rossi, 7′ st Peluso, 13′ st Valentini, 26′ st Peluso

NOTE: Ammoniti: Cavalli, Valentini, Tetteh, Filippi. Recuperi: 2′ pt e 5′ st

Finalmente, ecco arrivare la prima vittoria in casa del Foligno. Sfatato, così, il tabù del "Blasone" che mai aveva sorriso prima d'ora ai falchetti. Con un deciso poker, invece, la squadra di mister Maromirini ha potuto festeggiare la prima vittoria del nuovo corso rifilando un sonoro poker alla Pro Livrono in uno scontro diretto in ottica salvezza. Sale così a quota nove punti il Foligno, che può iniziare a vedere con altro occhio la classifica. Il primo squillo di giornata dalle parti di Blundo arriva dopo neanche un minuto sul cronometro, quando Ciganda colpisce l'estremo difensore da posizione favorevole. Il Foligno, però, gioca bene per tutta la prima frazione e sugli sviluppi di un corner Rossi trova il guizzo vincente. Primo vantaggio. Nella ripresa, trascinati da Pelsuo (autore di una doppietta) e Valentini, i falchetti dilagano. Sette minuti e Peluso mette la palla sotto l'incrocio dei pali per il raddoppio. Il tris arriva poco dopo, con Valentini servito a porta vuota da Ciganda. Il poker lo serve ancora Peluso, con un diagonale imprendibile per Blundo. Prima vittoria in casa, prima dell'era Maromorini, e il Foligno può iniziare a ingranare nel girone E di Serie D.