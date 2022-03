Serie D: al "Blasone" passa il Poggibonsi 2-0

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Vespa, Dell’Orso, Chiavazzo, Tall, Rossi (Savarise), Valentini, Tetteh (Piancatelli), Ciganda, Settimi, Orlandi (Bevilacqua). Allenatore: Monaco

POGGIBONSI: Pacini, Rimondi, Poggesi, Mazzolli, De Vitis, Borri, Gistri, Camilli, Renzi (Bellini), Regoli, Riccobono (Donati). Allenatore: Calderini

ARBITRO: Gangi di Enna

RETI:15′ st Gistri, 49′ st Donati

Dopo la sonora sconfitta in casa del San Donato Tavarnelle, cade il Foligno anche nel turno infrasettimanale. Al "Blasone" passa il Poggibonsi per 2-0, grazie alle reti siglate nella ripresa da Gistri e Donati. Certo, giocare contro le prime due forze del girone e di Serie D nel giro di pochi giorni non è certo impresa facile, però i falchetti si ritrovano adesso di nuovo in zona playout, con la Sangiovannese avanti di un punto. Nella prima frazione il Foligno ci ha provato diverse volte, confezionando buone occasioni ma non riuscendo mai a realizzare il gol del vantaggio. Gol che invece il Poggibonsi trova nella ripresa con Gistri bravo a concretizzare al meglio un assist di Riccobono. Anche in questo caso, il Foligno si riversa in attacco alla ricerca del pari, subendo invece negli istanti finali del match il raddoppio di Donati.