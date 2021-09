Serie D, il Foligno passa in Coppa grazie a Peluso

L'attaccante ribatte in gol un rigore parato da Colombo alla fine del primo tempo e regala al Foligno la qualificazione

AREZZO: Colombo, Mastino, Lomasto (Sparacello), Biondi, Ruggeri, Mancino (Memushi), Aliperta, Sicurella (Panatti), Strambelli, Foggia, Cutolo (Muzzi). (A disposizione: Commisso, Marchetti, Pinna, Campaner, Marras). Allenatore: Marco Mariotti.

FOLIGNO: Maraolo, Vespa, Bisceglia, Chiavazzo, Canalicchio, Valentini (Mincione), Oliva (Amadio), Settimi, Belli (Facelli), Turini (Antonini), Peluso (Bevilacqua). (A disposizione: De Oliveira, Bocci, Lambertini, Sbarzella). Allenatore: Francesco Monaco.

ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Assistenti: Luca Granata e Danilo Giacomini di Viterbo).

RETI: 43' pt Peluso (F)

NOTE: Calci d'angolo: 11-3. Ammoniti: Mastino, Settimi, Panatti, Belli, Canalicchio, Muzzi. Recupero: 1' pt, 6' st. Colombo para un rigore a Peluso

Sul finire di primo tempo, Colombo para un rigore a Peluso ma la ribattuta del giocatore del Foligno regala ai falchetti la qualificazione in Coppa Italia. Ad Arezzo è andato in scena il turno preliminare nella Coppa Italia di Serie D, primo appuntamento che anticipa l’inizio del campionato. Nel pomeriggio, allo Stadio “Città di Arezzo”, i padroni di casa sono stati murati a più riprese dalle splendide parate di Maraolo, mentre prima dell’intervallo Peluso riesce a griffare il match, bravo a ribattere in rete il rigore parato da Colombo.

I primi venti minuti sono tutti di stampo toscano, con Maraolo che inizia il suo pomeriggio di grazia. Alla fine del primo tempo, da corner il direttore di gara Caruso vede una trattenuta ai danni di Oliva, decretando la massima punizione. Dal dischetto va Peluso, Colombo para ma sulla ribattuta l’attaccante del Foligno sigla il vantaggio per i suoi.

Nella ripresa l’Arezzo prova a pareggiare la contesa, ma il Foligno tiene botta fino al novantesimo, regalandosi una vittoria nel primo impegno ufficiale che vale la qualificazione di Coppa.