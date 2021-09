Serie D, Foligno-Montespaccato: falchetti beffati nel recupero

FOLIGNO: Maraolo, Vespa, Canalicchio, Chiavazzo, Bisceglia, Bossa, Belli (Turinu), Oliva (Amadio), N’Diaye (Bevilacqua), Settimi, Valentini (Antonini). (A disposizione: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Lambertini, Mincione, Sbarzella). Allenatore: Monaco

MONTESPACCATO: Tassi, Giannetti, Zeetti (Nanci), Petricca, Moccia, Tataranno, Putti, Canciani (Pietrangeli), Bosi (De Dominicis) Cali (Rossi), Ansini (Varriale). (A disposizione: Meniconi, Ergemlidze, Pesarin, Paruzza). Allenatore: Mucciarelli

ARBITRO: Gianluca Martino di Firenze (Assistenti: Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno)

RETI: 48' st Varriale (M)

NOTE: Ammoniti: Amadio (F), Moccia (M), Settimi (F), Chiavazzo (F), Rossi (M), Canalicchio (F)

Il Foligno crea, il Montespaccato passa nel recupero. Il campionato dei falchetti inizia con una sconfitta casalinga rrivata nelel battue finali al ternine di un contropiede ospite finalizzato da Varriale. Una beffa che, però, non può e non deve cancellare quanto di buono prodotto dalla squadra di Monaco nel corso della gara. Al "Blasone" i falchetti spingono subito forte dall'inizio, con la prima vera occasione che arriva alla mezz'ora: azione concitata, palla che arriva in area al neo acquisto N'Diaye che non inquadra la porta. Nella ripresa, il Montespaccato inizia a mandare dei segnali in contropiede al Foligno, rendendosi pericoloso sopratutto in questo frangente. Ancora N'Diaye, però, ha la palla del possibile vantaggio, ma ancora una volta la mira dell'attaccante è imprecisa. La gara va avanti fino ai minuti di recupero, dove succede di tutto. Prima Tassi si esalta negando il gol a Settimi. Poi, quando tutto sembrava scritto, in contropiede il Montespaccato trova il vantaggio con Varriale. Gol che vale i primi tre punti stagionale per la formazione di Mucciarelli.