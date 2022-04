Serie D: il Foligno perde al "Blasone" con il Flaminia nella prima di Tizzoni in panchina

FOLIGNO: Gil, Savarise, Caruso (Bevilacqua), Vespa (Tetteh), Chiavazzo, Rossi (Cirone), Valentini, Oliva, Metelli (Miccio), Settimi, Orlandi. Allenatore: Tizzoni

FLAMINIA: Sordini, Massacesi, Dominici (Barduani), Santovito, Galli (Lazzarini), Gasperini, Ancillai (Paun), Garufi, Sciamanna (Carta), Traditi (De Vito), Sirbu. Allenatore: Abate

ARBITRO: Cevenini di Siena

RETI: 26′ pt Valentini, 35′ pt Traditi, 3′ st Sirbu

Neanche l'ennesimo cambio in panchina ha portato una vittoria al Foligno. Al "Blasone" i falchetti vengono rimontati nella prima partita con Tizzoni in panchina e perdono 2-1 contro il Flaminia, venendo così risucchiati nella zona playout. I padroni di casa partono bene e trovano un gran gol intorno alla mezz'ora con Valentini che da calcio di punizione firma il vantaggio. Pochi minuti più tardi, però, il Flaminia riesce subito a pareggiare con Traditi. Nella ripresa, pronti via e Sirbu griffa la rimonta ospite dopo appena tre minuti di gioco. Il Foligno non demorde e prova a rimettersi in partita ma Sordini respinge le incursioni dei locali. Finisce così 2-1 per il Flaminia.