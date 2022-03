Serie D: Foligno di nuovo in campo oggi contro il Montespaccato

Dopo la pesante sconfitta di domenica in casa contro l'Arezzo, il Foligno torna in campo oggi in campo contro il Montespaccato nel recupero della prima giornata del girone di ritorno, rinviato a gennaio causa Covid. I falchetti si trovano a ventuno punti in classifica, in piena lotta salvezza, e dovranno fare i conti ancora con le assenze di Ciganda e Amadio: "Non riusciamo a recuperare quasi nessuno - ha dichiarato alla vigilia mister Monaco -. Ciganda e Amadio non sono convocati mentre Rossi è rientrato in extremis e solo a ridosso della partita valuteremo la sua situazione. Il morale non è alto dopo la sconfitta dell'ultimo turno e giocheremo su un campo sintetico. Il Montespaccato è una squadra che ha giocato sempre abbastanza bene. Sappiamo quali sono le difficoltà del match ma sappiamo anche che noi dobbiamo cercare di dare tutto quello che abbiamo, perché il nostro obiettivo è cercare di fare più punti possibile in ogni partita".