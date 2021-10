Serie D, Foligno-Cascina: i falchetti avanti di due gol vengono recuperati dagli ospiti

FOLIGNO (4-3-3): Maraolo; Dell’Orso (Bocci), Bisceglia, Bossa, Canalicchio; Oliva (Fuso), Chiavazzo (Valentini), Settimi; Belli, N’Diaye, Peluso. (A disposizione: Gil de Oliveira, Lambertini, Amadio, Mincione, Turini, Bevilacqua). Allenatore: Monaco

CASCINA (4-3-1-2): Biggeri; Zaccagnini (Carli), Pezzati, Fatticcioni, Biagioni (Fiumalbi); Arapi (Rossi), Geroni, Malanchi; Remorini (Naldini); Bertolini (Casanova), Marabese. (A disposizione: Rizzato, Puleo, Franceschi, Pruneti). Allenatore: Polzella

ARBITRO: Gallo di Castellammare di Stabia (Assistenti: Aletta di Avellino – Dell’Isola di Sapri).

RETI: 12' pt N'Diaye (F), 19' st Belli (F), 19' st Malanchi (C), 36' st (rig.) Fatticcioni (C)

NOTE: Ammoniti: Settimi, Maraolo, Bossa (F), Geroni, Biagioni (C). Angoli: 2-5. Recupero: 1’ pt e 5’ st

Il Foligno riesce a muovere la classifica, ma contro il Cascina è arrivato il primo punto stagionale al termine di un pareggio che sta stretto ai falchetti per quanto buttato via durante la partita. I padroni di casa sono andati in vantaggio nella prima frazione, hanno avuto l'occasione del ko, salvo poi essere recuperati nella ripresa da un Cascina bravo ad approfittare degli errori avversari. In venti minuti, il Foligno sembra incanalare la partita su binari favorevoli trascinata dal gol di N'Diaye. Tante le occasioni per il raddoppio, che però arriva all'inizio della ripresa con Belli. Tante occasioni per chiudere il match buttate al vento, così alla fine con Malanchi e un rigore di Fatticcioni gli avversari riescono in maniera rocambolesca a raggiungere i padroni di casa nel risultato. Primo punto ma rammarico per due punti, forse, buttati via.