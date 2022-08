Serie D: finisce 1-1 l'amichevole tra San Donato Tavarnelle e Trestina

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Alessio, Montini. Siniega, Rossi, Gorelli, Sepe, Nunziatini, Noccioli, Russo, Galligani. Allenatore: Magrini

secondo tempo: Biagini, Forconi, Brenna, Carcani, Calamai, Viviani, Borghi, Papalini, Gjana, Lozza, Viganò

TRESTINA: Tozaj; Convito, Bologna, Cenerini, Ceccuzzi; Grea, Brevi, Gramaccia; Morlandi, Belli, Bazzoffia. Allenatore: Marmorini

secondo tempo: Castellani, Bucci, Magalotti, Sirci, Barbarossa, Brunetti, Benedetti, Laurenzi, Mariucci

RETI: 30' st Belli, 38' st Gjana

Bel pareggio per 1-1 nell'ultimo test amichevole per il Trestina in casa del San Donato Tavarnelle, avversario di categoria superiore. Dopo una prima frazione equilibrata, le reti arrivano nella ripresa. Prima Belli sblocca il match per gli uomini di Marmorini, recuperati qualche minuto dopo dal guizzo di Gjana.