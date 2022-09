Serie D ed Eccellenza: squadre umbre in campo oggi

Pomeriggio di sfide per le squadre umbre impegnate in Serie D ed Eccellenza. Nel girone E, dopo il pareggio dell'Orvietana di ieri, spazio alle altre gare in programma nel turno infrasettimanale. Il Trestina ospita il Gavorrano mentre il Città di Castello è chiamato alla trasferta in casa del Montespaccato. In Eccellenza, prendono il via le semifinali di Coppa Italia. Ecco le gare del pomeriggio.

SERIE D (ore 15):

Trestina - Follonica Gavorrano

Montespaccato - Città di Castello

COPPA ITALIA ECCELLENZA:

Girone A: Atletico Bmg - San Sisto (ore 19)

Girone B: C4 - Ellera (ore 15.15)