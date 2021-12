Serie D, Eccellenza, Promozione: il weekend inizia domani con gli anticipi

Tanti gli anticipi in progrmma in questa giornata per quanto rigurda i campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. Big match domani per il Tiferno, che andrà in casa della capolista del girone E. il Foligno riceve la Pianese e il Trestina il Lornano Badesse. In Eccellenza, partite casalignhe per Bastia e Branca contro Assisi Subasio e Castel del Piano. Chiudono gli anticipi le tre gare di Promozione nei due gironi. Ecco il quadro delle partite di domani

SERIE D: (fischio d'inizio ore 14.30)

Foligno - Pianese

Follonica Gavorrano - Scandicci

San Donato Tavarnelle - Tiferno

Trestina - Lornano Badesse

ECCELLENZA: (fischio d'inizio ore 14.45)

Bastia - Fortitudo Assisi Subasio

Branca - Castel del Piano

PROMOZIONE: (fischio d'inizio ore 14.45):

Girone A:

Magione - Selci Nardi

Piccione - Marra San Feliciano

Girone B:

Vis Foligno - Julia Spello