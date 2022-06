Serie D: doppio colpo di mercato del Trestina

Doppio colpo di spessore nel mercato del Trestina. Il direttore sportivo Sante Podrini ha infatti raggiunto l'accordo per due giocatori di livello come il difensore Alessio Grea e il centrocampista Edoardo Ceccuzzi. Grea, difensore classe '90, vanta 138 presenze nei professionisti e 115 in Serie D. Cresciuto nel vivaio del Genoa, Grea ha poi vestito le maglie di Ravenna, Sudtirol, Gubbio, Foggia, Akragas e Melfi, in serie D negli ultimi tempi con Pianese, Crema, Ghiviborgo e Sestri Levante.

In mezzo al campo, invece, ecco giungere Edoardo Ceccuzzi, classe '99, ex Sangiovannese nell'ultima stagione prima al Ravenna e poi al Sona.