Serie D: domani il derby Tiferno-Cannara nel recupero della 16esima giornata

Di nuovo in campo domani nei due recuperi di giornata il girone E di Serie D. Dopo la sconfitta con la Pianese nella prima delle due gare da recuperare a causa della presenza di positivi in squadra, il Tiferno affronterà in un delicato derby il Cannara di mister Brevi, partita valevole per la 16esima giornata di campionato. Sta per finire, dunque, il periodo di stop per le squadre umbre, che piano piano stanno tornando a giocare. Il campionato di Serie D, al pari degli altri, riprenderà il suo cammino il 23 gennaio. Al momento, un solo punto divide le due contendenti, con i padroni di casa a quota 18 punti e gli ospiti a 17. Così il derby, oltre che partita sentita, sarà anche occasione di rilancio in classifica per entrambe le squadre.

A dirigere l'incontro sarà il direttore di gara Mario Leone della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e Fabio Gentile della sezione di Teramo. In programma nel turno infrasettimanale anche un altro recupero, stavolta relativo alla tredicesima giornata, ovvero la gara tra Scandicci e Arezzo.