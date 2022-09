Serie D: Di Cato torna al Trestina

Altro movimento di mercato in casa Trestina. Dopo la sconfitta interna contro la Pianese nella prima giornata di campionato, la società bianconera ha lavorato per far tornare un pezzo da novanta in attacco a disposizione di mister Marmorini. Così al Trestina è tornato l'attaccante, classe 2001, Michele Di Cato, già in forza al Trestina nella passata stagione e autore di 14 gol negli ultimi due campionati.

Di Cato si è subito messo a disposizione di mister Marmorini: "A Michele - si legge nella nota del club - il bentornato da parte di tutto l’entourage bianconero".