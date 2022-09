Serie D: dal Ghiviborgo al Città di Castello, nuova avventura per Luca Mosti

Volto nuovo nell'organico del Città di Castello. La società ha chiuso per l'ingaggio del terzino Luca Mosti proveniente dal Ghiviborgo. Il difensore, classe 1998, ha militato per tre stagioni nella Primavera della Fiorentina e in Lega Pro ha vestito le maglie di Arezzo, Bisceglie, Pergolettese e Fermana. Per Mosti presenze anche in serie D con la Massese e la squadra valdostana del Pont Donnaz Hone Arnad.

"Da tutta la società - si legge nella nota - un caloroso benvenuto a Luca".