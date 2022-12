Serie D: colpo di mercato del Trestina

Grande colpo di mercato per il Trestina. Dopo tanto lavoro, il direttore sportivo Santo Podrini è riuscito a portare in bianconero l'esperto attaccante Daniele Ferri Marini. La punta, dopo aver conquistato il titolo italiano Juniores con il Sansepolcro Calcio ha vestito le maglie di Perugia, Aprilia, Poggibonsi, Gubbio, Potenza e Monterosi in serie C e Albalonga, Sambenedettese, Mantova, Forlì, Maceratese e Sansepolcro in serie D.

Ferri Marini porterà, dunque, tanta esperienza in squadra, forte delle 87 presenze tra serie C e Serie D e 130 reti realizzate. Il neo acquisto bianconero sarà da subito a disposizione del tecnico Simone Marmorini.