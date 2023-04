Calcio, Serie D Girone E: le impressioni di Francesco Cagnoni del Città di Castello

Era la prima partita dal suo ritorno, ma Mister Antonio Alessandria trova l’ennesima sconfitta dell’ultimo periodo per il suo Città di Castello; queste le parole del team manager Francesco Cagnoni (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): "era molto abbacchiato anche lui (il Mister) alla fine, come tutti noi peraltro: non riusciamo a spiegarci come questa squadra sia capace, nell'arco della stessa partita, di cambiar pelle così repentinamente. Anche l'altro giorno, ad un primo tempo tutto sommato ben approcciato ha fatto seguito una ripresa in cui ci siamo persi".

Eppure la superiorità numerica, nell’ultimo match, avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, cosa che, però, non è successa: "forse abbiamo pensato proprio questo, non so, ma è stato un errore gravissimo, perché poi quando gli altri hanno ritrovato il gol, non abbiamo avuto la forza - mentale anzi tutto - di abbozzare una reazione apprezzabile".

Neanche il tempo di metabolizzare la delusione che subito arriva l’attesissimo match pre pasquale contro il Trestina, in programma giovedì 6 aprile: "confido in una prova d'orgoglio dei nostri, col mister che (passato il primo attimo di scoramento) domenica sera era già sul pezzo. E trascinerà tutti col suo ardore, ne siamo sicuri".