Serie D, Città di Castello: si dimette il direttore sportivo Vagaggini

Dopo la bella vittoria nel derby di campionato contro il Trestina, oggi pomeriggio il Città di Castello ha comunicato le dimissioni del direttore sportivo Renato Vagaggini. Dietro alla decisione presa dal dirigente ci sarebbero "motivi strettamente personali", come specificato dalla società biancorossa.

Il Città di Castello, in un comunicato diramato sui propri canali social, ha tenuto a ringraziare Vagaggini per il lavoro svolto in qualità di direttore sportivo: "La società, a nome del presidente e di tutto lo staff, ringrazia Vagaggini per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi, augurando le migliori fortune professionali e personali".