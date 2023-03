Calcio, Serie D Girone E: il Città di Castello crede nella salvezza

Il rush finale è alle porte e il Città di Castello è al lavoro per ottenere il massimo dalle partite rimaste. L’obiettivo principale è recuperare i giocatori infortunati per rimettere a posto una rosa che sicuramente vale di più rispetto all’attuale posizione in classifica.

A proposito di tutto questo, il dirigente Piero Mancini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Teletruria in cui spiega i motivi che hanno spinto la società all’esonero di Alessandria e al suo successivo reintegro, oltre ad un’analisi generale dell’andamento della squadra tra andata e ritorno.

Ecco un estratto (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “sicuramente veniamo da un periodo negativo in cui abbiamo raccolto poco e niente, ma siamo convinti che già la prossima settimana torneremo a fare i punti necessari per rimanere in Serie D. Abbiamo provato a cambiare tecnico per dare una scossa, come si usa fare in questi casi, ma siamo stati penalizzati dagli infortuni perdendo fino a ben 5 titolari ad esempio nell’ultima partita. Già dalla prossima gara torneranno tutti i titolari e sono sicuro che riusciremo a salvarci, non dico tranquillamente, ma il girone d’andata dimostra il valore di questa squadra e non credo che ci possa essere tutta questa differenza in quello di ritorno a ranghi completi”.