Serie D, Città di Castello: arriva Genovese tra i pali

Nuovo ingresso di mercato per il Città di Castello. Da oggi Mattia Genovese, portiere sardo classe 2003, è un nuovo giocatore biancorosso. Mister Alessandria, così, può contare da subito sul ragazzo per la prossima sfida di campionato in programma sabato, quando il Città di Castello scenderà in campo nella trasferta in casa del Terranuova.

"Originario di Lanusei - si legge nella nota societaria - dopo gli inizi al Cagliari Genovese ha militato nella compagine della propria città, per poi passare l'anno scorso al Sasso Marconi. Ha iniziato la stagione sempre in Emilia, approdando ora in Umbria forte di buonissime referenze, dal momento che ha già disputato alcune partite nel torneo di serie D. Un prospetto decisamente interessante per mister Antonio Alessandria, che può contare da subito sul ragazzo: sin dalla trasferta di sabato, quando i biancorossi affronteranno nell'anticipo il Terranuova Traiana, per la penultima giornata di andata".