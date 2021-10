Serie D, Cascina-Cannara: un gioiello su punizione di Moracci regala un punto agli uomini di Brevi

CASCINA: Beggeri, Arapi (Proneti), Biagioni, Geroni, Naldini, Puleo, Carli (Zaccagnini), Malanchi, Bertolini (Giani), Remorini, Marabese (Rossi). (A disposizione: Rizzato, Franceschi, Casanova, Nero, Silvano). Allenatore: Polzella

CANNARA: Lori, Bokoko, Xu (Doko), Mattia, Cerboni (Bei), Moracci, Lucentini (Chiacchierini), Belloni (Corrado), Faraghini, De Sanctis, Bazzoffia. (A disposizione: Cocchini, Meschini, Della Vedova, Papa, Vitaloni). Allenatore: Brevi

ARBITRO: Simone Gavini di Aprilia

RETI: 34′ pt Bertolini, 41′ st Moracci

NOTE: Ammoniti: Remorini, Malanchi, Zaccagnini, Faraghini, Bei. Espulso al 40′ st Biagioli

Moracci segna nei minuti finali e il Cannara torna con un punto in tasca dalla trasferta di Cascina. Nonostante le tante assenze, la squadra allenata da mister Brevi è riuscita ad agguantare gli avversari nel finale, riuscendo così a muovere la classifica. Un punto che alla fine premia lo sforzo del Cannara, bravo a non affondare e ad acciuffare il risultato. Dopo mezz'ora di equilibrio sostanziale, a rompere gli indugi ci pensa Bertolini. Verticalizzazione di Arapi per Marapese, assist a liberare Bertolini che non sbaglia. Vantaggio dei padroni di casa e fine di una prima frazione senza troppi acuti. Stesso ritmo nella ripresa, dove il Cascina prova ad addormentare la partita per portare a casa la vittoria di misura e il Cannara non riesce a trovare il guizzo per pareggiare le reti segnate. A cinque dalla fine, però, ecco il momento chiave del match: l'estremo difensore Biggeri rinvia su Bazzoffia, l'attaccante di Brevi si invola verso la porta avversaria e viene steso al limite da Biagioli. Rosso diretto per il difensore del Cascina reo di aver interrotto una chiara occasione da gol. Il Cannara, allora, ne approfitta e proprio dalla punizione guadagnata da Bazzoffia Moracci pennella il pareggio. Risultato finale di 1-1 che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco, dove il punto diviso tra le due squadre appare il verdetto più giusto.