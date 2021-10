Serie D, altro pareggio per il Cannara

CANNARA: Lori, Lucentini, Bei, Moracci, Bokoko, De Sanctis, Mattia, Fondi (Orlandi), Corrado (Frustini), Faraghini (Xu), Bazzoffia. (A disposizione: Cocchini, Doko, Chiacchierini, Cerboni, Belloni, Mangiaratti). Allenatore: Brevi



UNIPOMEZIA: Siani, Santese (Di Battista), Del Duca, Ilari, Marini (Suffer), Cruciani, Schiavella, Valle, Ramceski (Salim Ribeiro), Delgado (Panini), Tozzi (An. De Iulis). (A disposizione: Beccaceci, Odero, Al. De Iulis, Ronci). Allenatore: Centioni



ARBITRO: Nigro di Prato (Assistenti: Preci di Macerata – Dervishi di San Benedetto del Tronto)



MARCATORI: 29’ pt Bazzoffia (C), 45’ pt Ramceski (U)



NOTE: Ammoniti: De Sanctis, Cruciani, Ramceski, Salim Ribeiro

Altro pareggio per il Cannara in campionato. La squadra di Brevi non va oltre l'1-1 con l'Unipomezia e muova di un solo punto anche in questo turno la propria classifica. Ora il Cannara è a sette punti in zona play-out insieme a Cascina e Trestina. Per il Cannara è il quarto pareggio consecutivo, arrivati dopo la vittoria nella seconda giornata. Bazzoffia ha aperto le marcature, con Ramceski a fissare il risultato di parità al termine della prima frazione. I padroni di casa ci hanno provato fino al termine, ma il gol del definitivo e secondo sorpasso non è arrivato. Appuntamento con il ritorno alla vittoria, dunque, rinviato per il Cannara. Il pomeriggio inizia con i padroni di casa alla ricerca del pareggio, ma gli ospiti tengono botta e cercano di ripartire con ordine. Si arriva così a ridosso della prima mezz'ora, quando il Cannara passa in vantaggio. Moracci da punizione pesca Bazzoffia che trafigge Siani. La squadra di Brevi, allora, inizia a gestire il vantaggio, ma poco prima dell'intervallo arriva la doccia fredda. Uscito temporaneamente Mattia dal campo per infortunio, Ramceski svetta su un cross di Valli e sigla il pareggio. Nella ripresa, l'equilibrio della prima frazione prende il sopravvento e chiare nitide occasioni gol non se ne vedono. Il triplice fischio finale arriva con le due squadre a muovere entrambe la propria classifica.