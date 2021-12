Serie D: il Cannara batte la Sangiovannese e si rilancia in classifica

CANNARA: Lori, Doko (Lucentini), Moracci, Bokoko, De Sanctis, Fondi, Mattia, Porzi (Corrado), Frustini (Xepapadikis), Mingiano, Bazzoffia (Cerboni). (A disposizione: Cocchini, Cerboni, Belloni, Vitaloni, Senigaglia, Mangiaratti). Allenatore: Brevi

SANGIOVANNESE: Cipriani, Migliorini, Fanetti, Milani, Moruzzi (Lazzoni); Giannini, Nannini, Di Vito, Calosi (Bellini), Fantoni (Vassallo), Polo. (A disposizione: Palagi, Bencini, Boganini, Vannini, Nannoni, Fumelli). Allenatore:Iacobelli

ARBITRO: Fichera di Milano (Assistenti: Cucinotta di Brescia e Morotti di Bergamo)

RETI: 3’ pt Fondi, 11’pt Di Vito, 40′ st Xepapadikis

NOTE: Ammoniti: Migliorini, Moruzzi, Bellini, Fanetti, Mingiano, Corrado. Recupero: pt 0’, st 5’. Espulso al 45’ st Di Vito per doppia ammonizione

Vittoria pesante per classifica e morale quella maturata dal Cannara nel turno infrasettimanale contro la Sangiovannese. Tre punti che fanno stazione adesso la squadra allenata da mister Brevi a quota quattordici punti, raggiungendo proprio i diretti avversari del pomeriggio. Seconda vittoria consecutiva, dunque, che inizia a far respirare il Cannara. Pronti via, Fondi mette subito la palla alle spalle di Cipriani per il vantaggio. La Sangiovannese non ci sta, e poco dopo trova subito il pareggio con Di Vito, che da calcio d'angolo mette la sfera in porta di testa. Nella ripresa, Polo colpisce il palo ma la gara continua su ritmi equilibrati. Alla fine a cinque minuti dal novantesimo, il neo entrato Xepapadikis trova dal limite dell'area la conclusione vincente che regala la vittoria ai suoi. Al triplice fischio è 2-1 per i padroni di casa.