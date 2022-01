Serie D: un buon Cannara deve arrendersi al Poggibonsi

CANNARA: Lori, Orazzo (Myrtollari), Moracci, Bokoko, De Sanctis (Lucentini), Fondi, Mattia, Frustini (Corrado), Porzi (Xepapadakis), Bazzoffia,Tamponi. (A disposizione: Cocchini, Doko, Brunetti, Camilletti, Vitaloni). Allenatore. Brevi

POGGIBONSI: Pacini, Rimondi, Cecchi, Borri (De Vitis), Poggesi, Camilli, Mazzolli, Muscas (Gistri), Regoli (Donati), Bellini (Renzi), Riccobono (Simoncini). (A disposizione: Venè, Mannina, Barbera, Manfredi). Allenatore: Calderini

ARBITRO: Domenixo Mallardi di Bari

RETI: 14’st Regoli

NOTE: Espulso al 45’st Moracci per gioco pericoloso

Il Cannara gioca un ottimo primo tempo, ma nella ripresa deve cedere il passo al Poggibonsi che ringrazia Regoli per i tre punti guadagnati. Non si muove, dunque, la classifica della squadra di mister Brevi, che perde di misura contro la seconda forza del girone. I padroni di casa disputano un primo tempo ricco di occasioni create, un po per imprecisione un po per le belle parate effettuate da Pacini. Nella ripresa, ecco giungere la doccia fredda con il gol di Regoli che sblocca il match. Il Cannara non si perde d'animo e crea altre occasioni nitide che, purtroppo, non trovano il gol del pareggio. Nel finale, dopo l'espulsione di Moracci, nonostante l'inferiorità numerica, ecco la palla gol per Corrado ma Pacini dice no. Sul ribaltamento di fronte, Lori blocca il raddoppio ospite ma non basta. Finisce 0-1 per il Poggibonsi.