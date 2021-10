Serie D, nessun gol tra Cannara e Pianese

CANNARA: Lori, Bokoko, Frustini (Corrado), Mattia, Bei, Moracci, De Sanctis (Mangiaratti), Belloni, Faraghini (Donati), Fondi (Orlandi), Bazzoffia. (A disposizione: Mazzocanti, Cerboni, Lucentini, Doko, Chiacchierini). Allenatore: Brevi

PIANESE: Vivoli, Ambrogio, Seminara (20′ Battistelli), Gagliardi, Folino, Simeoni, Palma (20′ Cericola), Stivaletta (9′ st Kondaj), Cesario (22′ st Lepri), Convitto (35′ st Mattiolo), Marino. A disp.: Mazzi, Bernardini, Celestini, Brenci, All.: Roberto Bacci

ARBITRO: Francesco Lipizer di Verona

NOTE: Ammoniti Belloni, De Sanctis, Ambrogio, Mattia, Donati

Il Cannara sbatte usl muro eretto da Vivoli ed esce dalla sfida contro la Pianese con un punto in mano. Un pò poco per quanto creato dai ragazzi di Brevi per tutto l'arco della gara. Vivoli si è dovuto esaltare a più riprese per evitare la capitolazione dei suoi, e alla fine la Pianese deve ringraziare il suo estremo difensore per esser uscita comunque con un punto da una difficile trasferta come quella di Cannara. I padroni di casa, così, salgono a quota quattro punti in classifica, raggiungendo il Rieti e il Trestina. Allo "Spoletini" il primo tempo è tutto di marca Cannara: Bazzoffia e Fondi costruiscono le palle gol più nitide ma Vivoli dice di no, iniziando il personale duello con gli attaccanti avversari. Nella ripresa il copione non cambia, ed è ancora Vivoli a negare la gioia del gol al Cannara. L'ultima occasione, però, è nei piedi di Lepri, ma il giocatoer della Pianese strozza il pallone e mette a lato. Finisce 0-0.