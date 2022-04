Serie D: colpo Cannara, è 2-0 al Montespaccato

CANNARA: Lori, De Sanctis, Frustini, Myrtollari, Bisceglia, Porzi, Brunetti, Mattia, Bazzoffia, Peluso, Mingiano. (A disposizione: Cocchini, Lucentini, Bokoko, Pellegrini, Corrado, Diallo, Tamponi, Della Vedova). Allenatore: Armillei

MONTESPACCATO: Meniconi, Cellammare (Pietrangeli), Anello, Putti (Pesarin), Giannetti (Rossi), Nanci, Maurizi, De Dominicis, Tataranno (Cali’), Zelenkovs (Antongiovanni), Bosi. (A disp: Tassi, Zeetti, Ansini, Engemlidze). Allenatore: Mucciarelli

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro

RETI: 6’st Bisceglia, 45’st De Sanctis

Il Cannara batte un colpo, supera il Montespaccato nel turno infrasettimanale per 2-0 e si rilancia verso la zona playout, ora distante cinque punti. Gli uomini di Armillei hanno risolto la disputa contro il Montespaccato nella ripresa, quando prima Bisceglia e poi De sanctis hanno firmato i gol decisivi. Nella prima frazione di gioco, tante le occasioni per entrambe le squadre ma il risultato non si sblocca. Situazione diversa nella ripresa, dove il Cannara trova i colpi per andare in vantaggio. Dopo sei minuti, da corner Bisceglia di testa trova lo spiraglio giusto. I padroni di casa controllano il vantaggio, cercano senza risultato il raddoppio che arriva, però, al novantesimo, quando in contropiede Brunetti serve De Sanctis che deposita in rete. Vittoria importante per il Cannara.