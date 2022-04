Serie D: un foligno in formato super fa suo il derby, con il Cannara è 3-0

CANNARA: Lori, Orazzo (Corrado), Fondi, Bisceglia, Bokoko (Frustini), De Sanctis, Mattia F., Myrtollari (Tamponi), Porzi (Brunetti), Mingiano, Peluso. Allenatore: Armillei

FOLIGNO: Gil De Oliveira, Savarise, Vespa, Rossi, Caruso, Oliva, Chiavazzo (Tetteh), Valentini (Neziri), Settimi (Bevilacqua), Orlandi (Cicatiello), Miccio (Metelli). Allenatore: Tizzoni

ARBITRO: Moretti di Firenze

RETI: 7' pt Settimi, 9' st Valentini, 42' st Tetteh

Un super Foligno schianta nel derby il Cannara con un netto 3-0. La prima vittoria dell'era Tizzoni arriva in un momento delicato, con i falchetti che adesso si rilanciano in zona playout e allontanano le zone caldissime di classifica. Zone calde dove, invece, c'è il CAnnara, che con sette punti di distacco a tre giornate dalla fine vedono sempre più l'Eccellenza da vicino. Il derby inizia subito in discesa per gli ospiti, che dopo sette minuti trovano il gol del vantaggio con Settimi. Il Cannara resta in partita fino a inizio ripresa, quando il Foligno trova il raddoppio con Valentini. Ci pensa, invece, Tetteh a porre il sigillo sulla vittoria griffando il tris allo scadere.