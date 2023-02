Serie D: cambio al Trestina, esonerato Marmorini

Trestina, si cambia. Dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro la Sangiovannese, la società ha deciso di sollevare dall'incarico Simone Marmorini. Fatale, dunque, per mister Marmorini l'ultima gara disputata, con i bianconeri che hanno lottato fino alla fine ma non sono riusciti a muovere la propria classifica. Il Trestina, infatti, si trova al penultimo posto del girone E di Serie D a quota 21 punti, con la zona playout distante due lunghezze e quella della sicura salvezza a sette punti. La panchina è stata affidata in via temporanea a Davide Ricco, allenatore della juniores.

"Lo Sporting Club Trestina - si legge nella nota societaria - comunica che in data odierna è stato sollevato dall’incarico il tecnico Simone Marmorini. La squadra è stata momentaneamente affidata all’allenatore della Juniores Daniele Ricco. La società ringrazia il Mister per il lavoro svolto con professionalità e dedizione".