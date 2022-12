Serie D: Brevi fa strappare un bel pari al Trestina

Squadra in casa

TRESTINA: Montanari, Convito (Di Cato), Sensi (Grea), Della Spoletina, Lorenzini (Bologna), Brevi, Ceccuzzi, Barbarossa, Belli, Di Nolfo (Montani), Bazzoffia (Ferri Marini). Allenatore: Marmorini

AREZZO: Trombini, Pericolini, Risaliti, Polvani, Poggesi, Settembrini (Castiglia), Bianchi (Zhupa), Lazzarini, Pattarello (Foglia), Gucci (Diallo), Bramante (Convitto). Allenatore: Indiani

ARBITRO: Totaro di Lecce

RETI: 9′ pt Gucci, 41′ st Brevi

Brevi segna e il Trestina strappa un buon punto casalingo contro l'Arezzo secondo in classifica nel girone E di Serie D. Si è visto anche il neo acquisto Ferri Marini, ma è un guizzo di Brevi che a pochi minuti dal novantesimo chiude l'1-1 dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio al nono minuto con Gucci. Così, dopo varie occasioni da entrambe le parti, il Trestina trova a quattro minuti dal recupero il pareggio con un preciso colpo di testa. Trestina così che sale in classifica a quota diciotto punti insieme a Sangiovannese e Ghiviborgo.