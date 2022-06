Serie D, rinforzo a centrocampo per il Trestina: arriva Brevi

Nuovo innesto a centrocampo nel Trestina. La società bianconera si è assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Tommaso Brevi, classe 2002 e figlio di mister Ezio Brevi. "Il giovane neo bianconero - si legge nel comunicato ufficiale - nella passata stagione dopo nove presenze in Serie D al Casale si è trasferito all’Ellera in Eccellenza e, con la squadra allenata da Ciucarelli, è arrivato a disputare i playoff. In precedenza dopo le giovanili nello Spoleto e successivamente nella Ternana, ha collezionato 23 presenze in Serie D a Mestre e, come già detto, 9 presenze a Casale e infine è tornato in Umbria all’Ellera per motivi di studio. Innesto sicuramente importante a centrocampo per lo Sporting Club Trestina per quanto riguarda la rosa dei fuoriquota. Benvenuto Tommaso".