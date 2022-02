Serie D: Bisceglia va al Cannara, in orbita anche Peluso

Si movimenta il mercato in entrata anche per il Cannara. La squadra allenata da Brevi ha ufficializzato un colpo in difesa, mentre stringe l'orbita intorno all'acquisizione anche di un attaccante. Tutti e due i giocatori, comunque, arrivano dal Foligno. In difesa, infatti, è stato ingaggiato Mattia Bisceglia, classe '99, in carriera anche ex di Campobasso, Portici e Agnogese. Bisceglia sarà a disposizione già nel prossimo impegno di campionato contro la Pro Livorno.

In orbita mercato, il Cannara sta per effettuare anche un'altra trattativa, sempre con un ex Foligno. Sembrerebbe fatta per l'arrivo in rossoblù dell'attaccante (svincolato dai falchetti nell'ultimo periodo) Maurizio Peluso. C'è l'accordo di massima tra il classe '85 e la società di Cannara, dove si attende ormai solo l'ufficialità. Due innesti che faranno comodo a mister Brevi per inseguire le parti tranquille del girone E di Serie D, dopo le partenze di Leonardo Moracci e Mattia Bei.