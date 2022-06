Serie D: Bazzoffia al Trestina

Dopo il saluto di Khribech, il Trestina piazza subito un colpo grosso nel calciomercato. La società bianconera, infatti, ha ufficializzato l'ingaggio di Daniele Bazzoffia, attaccante ex Cannara.

"Dopo le riconferme di Gramaccia, Cenerini, Barbarossa e Morlandi - si legge nella nota societaria - il ds Sante Podrini ha portato allo Sporting Club Trestina l’attaccante del Cannara Daniele Bazzoffia, un giocatore di sicura esperienza che senza dubbio rivestirà un’importanza determinante sullo scacchiere bianconero disegnato da mister Simone Marmorini. Il neo acquisto del Trestina classe 1988, dopo le giovanili con Perugia, Arezzo e Grosseto ha vestito le maglie di Colligiana, Gubbio, Parma, Cittadella, Pontedera, Pro Piacenza e Prato tutte in serie C1, C2 e D. Per Daniele anche due stagioni all’estero, una all’Olhanense, serie B portoghese, ed una all’ND Dorica serie A della Slovenia. Nelle ultime tre stagioni al Cannara in serie D dove ha realizzato 24 reti. In carriera tra A,B,C1,C2 e serie D ha collezionato ben 347 presenze. Bazzoffia (nella foto assieme al D.S. Sante Podrini) è un altro tassello molto importante del nuovo Trestina stagione 2022-2023. A Daniele il benvenuto da parte di tutto l’entourage bianconero".