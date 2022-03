Serie D: battuta d'arresto del Trestina in casa della Pianese

PIANESE: Nannelli, Mininno, Gagliardi, Marino, Folino, Simeoni, Trovade, Marianeschi, Tascini, Convitto, Lepri. Allenatore: Brando.

TRESTINA: Mazzoni, Della Spoletina, Giacometti, Barbarossa, Cenerini, Fumanti, Convito, Gramaccia, Essoussi, Khribech, Mariucci. Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Cortese di Bologna

RETI: 42' pt e 9' st Convitto, 15' st Marino, 40' st Tascini

Si interrompe a dodici la striscia di risultati utili consecutivi del Trestina. Nella trasferta in casa della Pianese arriva una brutta battuta d'arresto per gli uomini di mister Pierotti, travolti 4-0 dai padroni di casa che venivano da due sconfitte consecutive. Sul finire di un prima frazione equilibrata, Convitto sblocca il match per la Pianese, trovando anche il raddoppio e la doppietta personale a inizio ripresa. Pochi minuti più tardi, partita in ghiaccio per i locali grazie al terzo gol firmato da Marino, prima del poker calato da Tascini nel finale. Trestina comunque sempre a una sola lunghezza di distanza dalla zona playoff.