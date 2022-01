Serie D: balzo in avanti del Tiferno in classifica

Che inizio di 2022 per il Tiferno. Con due vittorie consecutive in pochi giorni, e conseguenti sei punti guadagnati, la squadra allenata da Machi ha compiuto un vero e proprio salto in classifica, stazionando ora al settimo posto insieme alla Pianese a quota 24 punti. Aspettando i due recuperi di Trestina e Foligno, con le partite rinviate ancora per problemi di positività nelle squadre del girone E di Serie D, le rimonte orchestrate dai biancorossi sono servite ai tifernati per stazionare nella zona centrale della classifica, staccando per adesso la zona playout di diversi punti.

Contro Cannara e Scandicci, il Tiferno è riuscito in entrambi i casi a ribaltare il primo vantaggio degli avversari, andando a centrare due vittorie cruciali per il prosieguo della stagione. L'unica sconfitta nelle tre partite disputate in questo avvio di 2022 è stata la prima contro la Pianese, gara però che si portava dietro ancora gli strascichi delle positività riscontrate nell'organico biancorosso durante la pausa. Nel prossimo weekend, ancora una trasferta per il Tiferno che scenderà in campo contro il Lornano Badesse.

CLASSIFICA GIRONE E: (*una partita in meno)

San Donato Tavarnelle 41

Poggibonsi 37

Follonica Gavorrano 32*

Arezzo 29*

Lornano Badesse 29

Trestina 25*

Pianese 24

Tiferno 24

Montespaccato 22*

Flaminia 21*

Sangiovannese 21

Scandicci 19

Cannara 17

Foligno 16*

Unipomezia 16*

Cascina 13

Rieti 13*

Pro Livorno 9