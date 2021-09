Serie D, Arezzo-Trestina: non basta il gol di Essoussi

AREZZO: Colombo, Mastino (Memushi), Lomasto, Biondi, Ruggeri, Mancino (D.Marras), Aliperta (Panatti), Sicurella, Strambelli, Foggia (Cutolo), Sparacello. (A disposizione: Commisso, Marchetti, Evangelista, Campaner, Muzzi). Allenatore: Mariotti

TRESTINA: Mazzoni, Convito, Fumanti, Della Spoletina, Lorenzini (Sirci), Xhafa (Barbarossa), Gori, Gramaccia (Locchi), Khribech, Essoussi, Di Cato. (A disposizione: Montanari, Palla, Cesarini, Bigarelli, Mariucci, Morlandi). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Emanuele Bracaccini di Macerata (Assitenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia)

RETI: 12' pt Strambelli (A), 23' pt Sparacello (A); st 29' st Essoussi (T)

NOTE: Ammoniti: Mastino, Gramaccia, Khribech, Fumanti. Angoli: 5-1. Recupero tempi: 0' pt, 4' st

In poco più dieci minuti nel primo tempo, Strambelli e Sparacello piegano il Trestina rifilando alla squadra di mister Pierotti la prima sconfitta stagionale nel match inaugurale di campionato. Al Trestina non è bastato il gol dell'ex Essoussi nella ripresa, anche se gli ospiti ci hanno provato fino alla fine a uscire da Arezzo con almeno un punto in tasca. Dopo dodici minuti, primo vantaggio per i padroni di casa. Strambelli parte da destra, converge al centro e di sinistro indirizza la palla sotto l'incrocio. Gol meraviglioso e primo vantaggio. Il raddoppio per i toscani arriva dieci minuti più tardi. Mancino crossa per Sparacello che di testa supera per la seconda volta Mazzoni. Il Trestina reagisce ma accorcia le distanze solo nella mezz'ora della ripresa: Gori da fuori area colpisce il palo, l'ex Essoussi è il più lesto a ribadire il tiro in rete. Il Trestina continua a provarci ma dopo quattro minuti di recupero l'arbitro Bracaccini fischia la fine.