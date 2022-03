Serie D: seconda sconfitta consecutiva per il Tiferno, ad Arezzo finisce 2-1

AREZZO: Colombo, Campaner (Zona), Frosali, Van der Velden, G.Ruggeri; Mancino (Benedetti), Pizzutelli (Pisanu), Marchi, Doratiotto (D.Marras), Calderini, Cutolo (Persano). Allenatore: Mariotti

TIFERNO: Guerri, Sensi (De Santis), Mariucci (14 Avellini), Tersini, Bux, Evangelista (Khammar), Ruggeri, Cappa, Bagnolo (D'Urso), Massai, Battellini. Allenatore: Machi

ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto

RETI: 9' pt Calderini, 12' pt Cutolo, 6' st Tersini

Seconda sconfitta consecutiva per il Tiferno, che cade per 2-1 sul campo dell'Arezzo nel turno infrasettimanale. I ragazzi di Machi non si sono mai arresi, accorciando le distanze con Tersini nella ripresa ma non riuscendo a trovare la via del pareggio fino al triplice fischio finale di Duzel. Pronti via, l'Arezzo con un uno-due decisivo riesce a mettere la gara su binari favorevoli. In soli tredici minuti prima Calderini e poi Cutolo consegnano il doppio vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa, Tersini trova il gol per far riavvicinare il Tiferno, che però non trova il pari prima della fine.