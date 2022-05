Serie D: il Cannara cade ad Arezzo e retrocede in Eccellenza

AREZZO: Colombo; Lazzarini, Biondi, Van Der Velden (Pinna), Ruggeri (Campaner); Marchi, Pisanu (Pizzutelli), Benedetti; Cutolo, Persano (Sicurella), Mancino (Marras N.). Allenatore: Martinelli

CANNARA: Lori; Orazzo (Lucentini), Bisceglia, Fondi, Frustini (Bokoko); De Sanctis, Brunetti (Vitelloni), Myrtollari (Meschini); Porzi (Corrado); Mingiano, Peluso. Allenatore: Armillei

ARBITRO: Russo di Torre Annunziata

RETI: 8′pt Myrtollari, 17′pt Van Der Velden, 46′pt Persano

i interrompe la rincorsa ai playout del Cannara. Gli uomini di Armillei cadono ad Arezzo e salutano la Serie D, perchè la sconfitta vale la retrocessione in Eccellenza. Il 2-1 condanna dunque il Cannara. Eppure per gli ospiti il pomeriggio di Arezzo inizia bene, con Myrtollari che dopo otto minuti dal fischio d'inizio firma il vantaggio per i suoi. Vantaggio che dura poco, perché nove minuti più tardi Van Der Velden fissa il risultato di nuovo in parità. Qualche istante prima dell'intervallo, poi, Persano griffa la rimonta per i padroni di casa. Nella ripresa, il Cannara ci prova ma l'Arezzo tiene il gol di vantaggio fino al termine. Fischio finale, Cannara in Eccellenza.