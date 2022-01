Serie D: ancora movimento nel mercato del Foligno

Con il campionato bloccato causa Covid, non si ferma il mercato in orbita Foligno. Dopo le tante operazioni in uscita, si stanno per concretizzare altri colpi in entrata che andranno a rinforzare l'organico allenato da mister Marmorini. A breve, infatti, dovrebbero arrivare le firme per quanto riguarda il giovane attaccante folignate Edoardo Metelli, classe 2001, e il terzino sinistro classe 2003 Said Bakar.

In parallelo si sta allenando con la prima squadra l'attaccante Sergio Pereira Cruz, classe '88, con la decisione societaria sul profilo del giocatore che arriverà nei prossimi giorni. Ma il mercato dei falchetti non è destinato a fermarsi, visto che ben dodici sono state le partenze nella prima sessione di mercato invernale. Nomi, giocatori, che potrebbero aiutare il Foligno e debuttare con la maglia biancoazzurra già al momento del ritorno in campo, visto che il campionato è stato fermato fino al 23 gennaio.