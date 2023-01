Serie D: altro colpo di mercato per il Città di Castello

Dopo l'attaccante Troqe, altro colpo di mercato per il Città di Castello. La società tifernate ha infatti ufficializzato l'ingaggio del centrocampista offensivo, classe '98, Mattia Trovato. Il centrocampista arriva in Umbria dal Castrovillari.

Nell'orbita della Fiorentina da giovanissimo, Trovato in carriera ha collezionato presenze in tutte le selezioni della Nazionale fino all'Under 18, con una decina di presenza in Serie B tra Cosenza e Livorno. Dopo, esperienze in Lega Pro per Trovato con Albinoleffe, Rende e Castrovillari, prima dell'approdo al Città di Castello. Il nuovo acquisto si è già allenato con i compagni e sarà a disposizione di mister Alessandria nella sfida di domenica contro il Ghiviborgo.